Migranti, trasferite 600 persone da Lampedusa a Catania

È approdata a Catania questa mattina la nave “Paolo Veronesi”, proveniente dal porto di Lampedusa e con a bordo circa 600 migranti.

Sul posto, come da protocollo, è stato attivato il sistema di accoglienza. Le persone a bordo del traghetto Siremar saranno fotosegnalate e identificate in banchina prima di essere trasferiti nel centro di accoglienza allestito nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena, messo a disposizione dal Comune di Catania. Il comandante della nave ha dichiarato di non aver riscontrato particolari criticità sanitarie.

Data la recente saturazione del centro di accoglienza lampedusano, sono in vista numerosi trasferimenti verso il capoluogo etneo e gli altri porti della Penisola.