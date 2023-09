Catania, arrestato spacciatore “a domicilio”: possedeva cocaina e marijuana

I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore 28enne pregiudicato che effettuava consegne a domicilio.

Un’ attività ben organizzata con tanto di consegne a domicilio e un costante smercio di droga. È ciò che è costato l’arresto ad un pregiudicato 28enne di Catania. Dopo aver avuto notizia sulle possibili attività del giovane, i carabinieri della squadra “Lupi” del nucleo investigativo del Comando provinciale hanno predisposto un servizio di monitoraggio nel quartiere di San Cristoforo.

Il 28enne, a bordo del suo motorino Honda SH di colore blu, indossando un casco di colore rosso, correva di casa in casa per effettuare le consegne.

Dopo averlo pedinato a lungo, i carabinieri hanno fermato il giovane mentre usciva da un bar di via Duca degli Abbruzzi, dopo aver mangiato. Il 28enne ha, immediatamente, mostrato segni di insofferenza e nervosismo ed è stato subito perquisito.

Il bilancio della perquisizione è di 130 euro in contanti, 93 involucri di cellophane termosaldati di colore bianco e contenenti cocaina per un peso complessivo di 72 grammi, 2 involucri di cellophane trasparente contenenti hashish per un peso complessivo di 10 grammi, 2 bustine di cellophane trasparente con chiusura a binario contenenti marijuana per un peso di 10 grammi, 26 bustine altri 228 grammi complessivi di marijuana.

Per il 28enne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.