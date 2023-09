Sicilia, esame di Stato da rifare per una classe: come nel film “Immaturi”

La storia del film “Immaturi” diventa realtà in Sicilia: infatti, una classe di un liceo dell’Isola dovrà ripetere l’esame di Stato nei prossimi giorni. Il motivo è stato il ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa lo scorso luglio, in seguito alla pubblicazione dei risultati finali degli esami. La scuola in questione è il liceo Galilei di Spadafora, in provincia di Messina.

A differenza del film, dove ad essere invalidato è l’intero esame di Stato, nel caso della scuola siciliana la classe dovrà ripetere solamente l’esame orale. La prova si svolgerà il prossimo 20 settembre e sarà coinvolta l’intera classe, composta da 11 studenti. La decisione è arrivata dopo un’ispezione dell’ufficio scolastico regionale, durante la quale sono state rilevate alcune irregolarità e, di conseguenza è stato annullato l’orale dell’Esame di Stato.

Per effettuare le nuove prove orali è stata nominata una nuova commissione, totalmente differente da quella prevista per gli esami di luglio, il cui insediamento è previsto per il 18 settembre. Ma la situazione non sembra destinata a risolversi in breve. Infatti, alcune famiglie hanno fatto sapere di voler impugnare la decisione dell’annullamento delle prove orali di luglio.