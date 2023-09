Catania, sciopero AST in arrivo: data e durata

Sciopero in arrivo per i lavoratori dell'Ast: ecco quali sono la data e gli orari in cui il personale dell'azienda incrocerà le braccia.

Nuovo sciopero previsto nel settore dei trasporti per il mese di settembre. Questa volta, a incrociare le braccia sono i lavoratori dell’Azienda Siciliana Trasporti, meglio nota come Ast.

Lo sciopero si svolgerà il prossimo 29 settembre, in concomitanza con l’agitazione nazionale di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale previsto per quello stesso giorno. A proclamare lo sciopero è stata l’organizzazione Usb Lavoro Privato, la quale ha anche reso nota la possibilità che si verifichino disagi e variazioni al servizio in occasione dello stop ai trasporti.

In Sicilia, l’agitazione si svolgerà dalle 6 alle 9, dalle 13 e 30 alle 16 e 30 per tutto il personale viaggiante. Allo stesso tempo, sciopereranno per l’intera giornata il personale amministrativo, personale di terra, personale d’officina e lavaggio, con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali.