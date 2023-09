Sicilia, teneva canguri, zebre e mufloni in fattoria illegalmente: denunciato

Gli animali tenuti illegalmente in una fattoria siciliana godono di ottime condizioni di salute. Tra questi, specie in via d'estinzione.

Tanti animali in una fattoria a Castelvetrano, a Trapani, forse troppi: un dromedario, una zebra, 8 cinghiali, 4 daini, 2 mufloni, 2 istrici e 2 canguri, appartenenti alla specie wallaby delle briglie, privi di documentazione utile a rilevarne origine e provenienza e che, ai sensi della normativa italiana, sono da ritenersi specie potenzialmente pericolose poiché possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Trovati inoltre un pappagallo cenerino e un esemplare di Rossella orientale, un’altra specie di pappagallo inserito tra le specie in via d’estinzione.

Sono stati i carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo, nucleo cites, distaccamento di Trapani, con il personale veterinario dell’Asp di Trapani e del Wwf a scoprire gli esemplari. Il proprietario è stato denunciato e gli animali e sequestrati.

Gli animali rinvenuti all’interno della struttura si trovano in ottime condizioni di salute: per questo motivo, sono stati affidati alla struttura, in attesa di individuare luoghi idonei e regolarmente autorizzate alla loro detenzione.