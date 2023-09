Carta solidale, entro quando il ritiro dei codici identificativi?

Per i codici identificativi della Carta Solidale, gli aventi diritto dovranno presentarsi entro una certa data. Di seguito i dettagli.

Coloro che ne hanno diritto potranno ritirare entro il 15 settembre le lettere di comunicazione con il codice identificativo della Carta solidale, negli uffici postali delle circoscrizioni municipali cittadine.

La comunicazione del codice di identificazione della Carta solidale, la quale ha un valore complessivo di 382,50€ ed è parte integrante di un’operazione voluta fortemente dal governo Meloni, potrà essere difatti ritirata personalmente dal beneficiario presso gli Uffici della P.O. Inclusione Sociale, sita a Catania in via Dusmet 141, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e, il giovedì, anche in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00.

In caso di impossibilità del ritiro del codice da parte del beneficiario, può essere presentata la delega ad un’altra persona, scaricando e compilando l’apposito modulo dal sito istituzionale ufficiale oppure facendone richiesta tramite l’e-mail cartasolidale@comune.catania.it, allegando il documento di riconoscimento dell’avente diritto alla card.