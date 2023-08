Bonus trasporti 2023, come richiederlo e requisiti: la risposta a tutti i dubbi sulla procedura da eseguire per ottenere l'incentivo.

Bonus Trasporti 2023: ottime notizie in arrivo per tutti coloro i quali erano in attesa di novità riguardo l’incentivo statale per la mobilità pubblica. Infatti, ripartirà prossimamente il bonus trasporti 2023 dopo lo stop di agosto a causa della fine dei fondi. Ecco tutti i dettagli riguardo il beneficio economico per la mobilità stanziato dallo Stato.

Il bonus trasporti è stato attivato anche per l’anno 2023 e la possibilità di presentare le domande ha avuto inizio già da un bel po’. E, come anticipato in apertura, i fondi stanziati per il beneficio economico si sono esauriti e ad agosto non è più stato possibile fare domanda.

Tuttavia, c’è una novità in arrivo: infatti, il bonus potrà essere richiesto nuovamente a settembre durante un click day organizzato dal Ministero del Lavoro. Nello specifico, la data prevista per il click day è quella del 1° settembre 2023, quando a partire dalle ore 8:00 si potrà fare nuovamente domanda per il bonus, usufruendo dei fondi residui. Inoltre, va precisato che non si tratterà dell’unico click day previsto: infatti, è stato preannunciato che anche per i prossimi mesi ne verranno organizzati alcuni, in mod da esaurire il budget per intero. Non si sa invece ancora nulla per quanto riguarda un possibile rifinanziamento a fine anno.

Bonus Trasporti 2023: come richiederlo

Ma come fare per richiedere l’incentivo? Trattandosi di un click day, la procedura prevista è specifica per questa tipologia di iniziativa. Infatti, si dovrà presentare domanda tramite la pagina web del Ministero del Lavoro che è dedicata al Bonus Trasporti.

Per accedere al portale che permette di effettuare la richiesta sarà necessario la SPID o la CIE, vale a dire la carta d’identità elettronica. Infine, va specificato che la domanda può essere effettuata a nome proprio o per un minore.

Bonus Trasporti: requisiti

Nello specifico, il bonus per la mobilità è un contributo economico che è stato introdotto con il Decreto Aiuti 2022 e più volte riproposta grazie a nuovi finanziamenti. Lo stop temporaneo alle domande è arrivato ad agosto in seguito all’esaurimento dei fondi, come riportato precedentemente.

Secondo quanto stabilito, il bonus è un voucher di 60 euro rivolto a studenti, lavoratori e pensionati e a tutti i cittadini che fanno uso dei mezzi pubblici. Ci sono però i seguenti requisiti da rispettare: