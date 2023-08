Sicilia, colpisce il padre con una chiave inglese: denunciato 17enne

Un 17enne ha aggredito il padre a colpi di chiave inglese, al culmine di una lite per strada. Denunciato alla Procura per i minorenni.

Una discussione che è sfociata in un’aggressione con una chiave inglese. È quanto commesso da un ragazzo di 17 anni, in via Gela a Licata (AG), ai danni del padre. I 2 stavano discutendo in mezzo alla strada, per pregresse cause, non meglio specificate. All’improvviso, il giovane avrebbe perso le staffe, impugnando una chiave inglese e scagliandosi contro il genitore, colpendolo al volto e al ginocchio, causandogli traumi e contusioni varie, necessitando di qualche punto di sutura.

Il 17enne è stato denunciato dalla polizia alla Procura per i minorenni con l’accusa di lesioni personali.

Il padre del giovane, un 40enne di Licata, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.