Gli automobilisti catanesi sono indisciplinati: multe per 5 mln di euro

Numerose violazioni del codice della strada con cifre che toccano i 5 milioni di euro a Catania, nell'anno 2022.

A Catania, regna l’indisciplina tra gli automobilisti. Non è una novità ma a renderlo noto con dati alla mano è l’indagine svolta da Facile.it – Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada.

Tuttavia, ad occupare la testa della classifica è Palermo, con più di 25,5 milioni di euro, con i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada nel 2022.

Ed ecco che al secondo posto si trova il capoluogo etneo con 5 milioni. Seguono, poi, Siracusa (quasi 2,4 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo Enna, con 131mila euro, Agrigento (135mila euro) e Caltanissetta (quasi 368mila euro). Il bilancio complessivo del 2022 è di oltre 36 milioni di euro.

Se si analizza, invece, la graduatoria relativa alle violazioni dei limiti massimi di velocità, emerge che, ancora una volta, ad occupare la prima posizione è Palermo (4,1 milioni di euro nel 2022). Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, mette in guardia sulle conseguenze che può portare la violazione del Codice della Strada: “Non tutti sanno che violare il Codice della Strada, oltre ad essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio RC auto dell’assicurato — ha affermato — Alcune compagnie assicurative, nel valutare il profilo dell’automobilista, tengono conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada da parte dell’assicurato negli anni precedenti alla stipula della polizza. Ad esempio, aver subito una sospensione della patente oppure aver ricevuto multe per guida in stato di ebbrezza può essere visto come il segnale di un atteggiamento poco prudente al volante e questo potrebbe spingere — ha concluso Ghizzoni — la compagnia ad aumentare il prezzo dell’Rc auto”.