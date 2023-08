Sicilia, 19enne violento minaccia i genitori e rompe oggetti in casa: arrestato

Il giovane è ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato e maltrattamenti in famiglia contro i propri genitori.

Un ragazzo di 19 anni, con precedenti alle spalle, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Grammichele. Il giovane è infatti ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato e maltrattamenti in famiglia contro i propri genitori. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza del 19enne è stata la mamma, impaurita dal ragazzo in preda ad un momento di delirio, intento a distruggere oggetti all’interno della propria casa, mentre insultava i genitori.

Il padre è stato costretto, per evitare di peggiorare ancor di più la situazione, a lasciare la casa; mentre la madre è corsa per strada per chiamare i carabinieri. Questi ultimi sono riusciti a fermare il 19enne che, dopo aver rotto alcune stoviglie e danneggiato due televisori presenti in casa, stava continuando a minacciare ed offendere la madre. Il ragazzo è quindi stato arrestato e condotto presso il carcere di Caltagirone, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.