Festa di Sant’Agata, prolungata l’apertura della metro: gli orari

L'orario di apertura della metro sarà prolungato per la giornata di oggi in occasione della Festa di Sant'Agata d'Agosto.

In occasione della Festa di Sant’Agata d’agosto 2023, la metropolitana di Catania sarà aperta più a lungo del solito. Infatti, i festeggiamenti della Santa Patrona di Catania richiamano ogni anno moltissime persone, tra devoti e turisti. Già questa mattina, con l’esposizione del busto in Cattedrale, la partecipazione da parte dei fedeli è stata numerosa.

A tal proposito, l’Amministrazione Comunale ha deciso di prolungare l’orario di apertura della metro per permettere ai partecipanti ai festeggiamenti di utilizzare il servizio di trasporto. Come comunicato dal Comune di Catania, per la giornata di oggi, 17 agosto 2023, la chiusura della metro è posticipata alle ore 23.30, orario di partenza dell’ultima corsa dalle fermate Stesicoro e Nesima..