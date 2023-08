Festa Sant’Agata agosto 2023: il programma di oggi

Festa Sant'Agata agosto 2023: oggi si celebra il ritorno delle Reliquie di Sant'Agata a Catania da Costantinopoli: il programma degli eventi.

Festa Sant’Agata agosto 2023: oggi, 17 agosto, si festeggia l’897esimo anniversario del ritorno delle Reliquie della Santa Patrona a Catania da Costantinopoli. Si tratta della giornata principale delle celebrazioni estive di Sant’Agata e sono previsti moltissimi appuntamenti per devoti e turisti presenti a Catania oggi.

La prima messa in cattedrale inizierà alle 7:30 seguita da altre 8 celebrazioni con cadenza orario a partire dalle 9:00 fino alle 17:00. Alle 8:00 verrà aperto il sacello e le reliquie saranno portate sull’altare maggiore per rimanervi tutto il giorno: i fedeli saranno ammessi per la venerazione delle spoglie della Santa dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00.

Successivamente, alle 10:00, S. E. R. Mons. Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in El Salvador presiederà la Santa Messa. Nel pomeriggio, una volta terminata l’adorazione delle reliquie della Santa, alle 18:00 verrà recitato il Rosario animato dal gruppo di preghiera “Amici del Rosario”.

Alle 19:00 avverrà la Solenne Celebrazione Eucaristica condotta dal S. E. R. Mons. Arcivescovo e concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città; infine, il momento più atteso della giornata arriverà alle 20:30 quando le Reliquie della Santa andranno in processione per le vie del centro della città seguendo l’itinerario elencato: piazza Duomo, Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, omaggio delle persone diversamente abili, a cura dell’associazione “Come ginestre” e dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale”, via Vitt. Emanuele, piazza Duomo.