Catania, dorme in spiaggia con i figli: soccorsa mamma in difficoltà

A Catania una mamma con i suoi due figli piccoli è stata soccorsa dalla Polizia di Stato perché costretta a dormire in spiaggia.

Nel corso della settimana di Ferragosto, i controlli della Polizia di Stato sono stati rafforzati per permettere una maggiore sicurezza considerando il periodo particolare. Tuttavia, tra gli eventi di furto e reati, gli agenti della Polizia di Stato di Catania sono stati anche chiamati a far fronte anche ad una situazione più delicata. Infatti, nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una mamma che dormiva in spiaggia con i suoi figli.

In particolare, l’arenile coinvolto era quello di San Giovanni Li Cuti, dove la donna era stata costretta a pernottare a causa della sua situazione di indigenza. Come anticipato, insieme alla donna erano presenti i suoi due figli, di cui uno in tenera età.

In considerazione dell’evidente condizione di difficoltà della famiglia, e dell’inadeguata sistemazione trovata, la Polizia è intervenuta soccorrendo il nucleo familiare. In Questura è scattata un’azione a protezione della famigliola che è stata immediatamente rifocillata. Successivamente, la mamma con i figli sono stati “ricoverati” presso un’idonea struttura che potesse garantirne benessere e dignità.