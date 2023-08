Catania, picchia la convivente e minaccia il proprio padre: arrestato

L'uomo picchiava spesso la convivente e durante l'ultimo episodio di violenza ha anche minacciato di uccidere il proprio padre.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il soggetto, infatti, era già stato denunciato dalla sua convivente per violenza lo scorso aprile ed era così stato affidato in prova ai servizi sociali. Adesso, però, il 31enne avrebbe nuovamente colpito la donna, picchiandola per futili motivi davanti ai propri genitori, che hanno chiamato il 112. Questo avrebbe fatto arrabbiare ancora di più l’uomo violento, che si è scagliato contro il padre minacciando di ucciderlo con delle forbici.

Per le lesioni alla donna è dovuto intervenire anche il 118, che l’ha portata in ospedale. La vittima ha poi ammesso di aver subito numerosi episodi di violenza da parte del compagno, ma di aver anche deciso di continuare a convivere con lui. Dopo l’ultimo accaduto, però, ha capito che la sua vita era in pericolo e l’uomo è stato finalmente arrestato e portato al carcere di Piazza Lanza.