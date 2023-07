Stasera in TV: in onda “Deep Impact” e “NICO”

Troppo caldo per il cinema? Nessun problema! La Redazione di LiveUniCT vi consiglia i titoli da guardare stasera sul piccolo schermo.

NICO: Above the Law [21:25- Canale 4]: Nico Toscani, un ex agente della CIA che diventa un poliziotto di Chicago. La trama del film segue Nico Toscani mentre indaga su una cospirazione internazionale che coinvolge traffico di droga e violazioni dei diritti umani. La sua esperienza come ex agente della CIA diventa cruciale per affrontare i nemici e portarli alla giustizia.

Deep Impact [Mediaset20- 21:04]: La storia di “Deep Impact” ruota intorno alla scoperta di un grande asteroide denominato “Wolf-Biederman” che sta per entrare in collisione con la Terra. Gli scienziati scoprono che l’impatto dell’asteroide causerà una catastrofe globale, potenzialmente estinguendo gran parte della vita sulla Terra