Stasera in TV: in onda “Balla coi lupi” e “Torno indietro e cambio vita”

Troppo caldo per raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Hotel Portofino- Stagione 1, Episodio 1 [RaiUno,21:25]: La proprietaria dell’hotel Portofino deve affrontare i suoi esigenti e ricchi clienti; nel frattempo ha un conto in sospeso con l’aristocratico Vincenzo Danioni.

Torno indietro e cambio vita [Nove,21:35]: Marco è un uomo sposato con un figlio, tuttavia la moglie vuole separarsi da lui. Disperato, chiede aiuto al suo amico Claudio: i due torneranno indietro nel tempo e cambieranno le loro vite.

Balla coi lupi [Tv8,21:30]: Un generale dell’Unione stringe amicizia con una tribù, gli da nuova linfa andando contro i suoi colleghi.

Tutti i soldi del mondo [RaiMovie,21:10]: Un gruppo di malviventi rapisce il nipote di un petroliere e chiede 17 milioni in cambio della sua vita; la madre del ragazzo inizierà una ricerca per ritrovare suo figlio.