Stasera in TV: in onda “Universitari” e “Sopravvissuti”

Le temperature sono alte! Se il cinema Catania è lontano e non si ha voglia di uscire, ecco alcuni film da vedere comodamente dal divano di casa.

Se stasera i cinema Catania sono difficili da raggiungere, ecco alcuni film da vedere comodamente dal divano di casa.

Universitari [Canale 30, 21:10]: Sei studenti fuori sede si trovano a Roma per condividere un appartamento. La convivenza burrascosa poterterà i ragazzi a legarsi in modo indimenticabile.

Amleto [Canale 37, 21:30]: Dopo aver scoperto l’uccisione del padre per mano di suo zio Claudio, nuovo sposo di sua madre, il Principe Amleto medita la sua vendetta.

Havana Kyrie [Canale 24, 21:10]: Tornato a L’Avana per dirigere un’opera di Rossini, il burbero Vittorio si ritrova immerso nel proprio passato sentimentale e cerca la chiave per ritrovare fiducia nel prossimo.

Sopravvissuti [Canale 20, 21:04]: In un futuro non troppo lontano la popolazione mondiale e’ stata decimata da un cataclisma. Ann (Margot Robbie) rifugiatasi in un’area sicura in campagna incontra Loomis(Chiwetel Ejiofor), uno scienziato sopravvissuto. La solitudine e l’isolamento avvicinerà i due.