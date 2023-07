Stasera in TV: in onda “Operazione Valchiria” e “Point Break”

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, ecco i consigli dei film e programmi da non perdere stasera in TV.

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, la redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Aspromonte- La terra degli ultimi [Rai 3, 21.25] Africo 1951, manca tutto in questo paese dell’Aspromonte, fino a quando gli abitanti non decidono di costruire una strada per collegare il paese con la città, ma la mafia tenterà di ostacolarli.

Point Break [Mediaset20, 21.05] Jonny Utah, agente dell’FBI si infiltra in un gruppo di sportivi estremi, l’uomo stringe una forte amicizia con il capo dell’organizzazione scoprendo segreti molto pericolosi.

Operazione Valchiria [RaiMovie, 21.10] Un colonello tedesco ama il suo Paese ed è sempre stato un ufficiale leale, ma si vede costretto a vedere Hitler avanzare in guerra.