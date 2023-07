Botte e percosse ai danni di un minorenne: denunciati 2 fratelli

Aggressione ai danni di un 17enne per futili motivi. Denunciati 2 fratelli.

Due fratelli acesi, uno di 17 e l’altro di 21 anni, sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale poiché ritenuti responsabili di “lesioni personali aggravate in concorso”.

I militari erano stati avvisati dal personale medico dell’ospedale “Santa Marta e Venera” della presenza, all’interno del locale pronto soccorso, di un minore 17enne con ferite compatibili con percosse violente e d’arma da fuoco. Dalla testimonianza del ragazzo è emerso che le ferite sono state causate da un litigio con un vecchio amico che non tollerava il rapporto fra la vittima e l’ex fidanzata.

L’aggressione, perpetrata da l’amico e suo fratello maggiore, ha avuto gravi conseguenze soprattutto a causa dell’utilizzo di un blocco antifurto per auto in ferro per colpire il ragazzo su tutto il corpo. Grave anche l’utilizzo di un fucile ad aria compressa per colpire il ragazzo all’avambraccio.

Il fratello maggiore avrebbe poi bloccato il minore consentendo alla vittima di scappare. Il ragazzo, ferito, è stato trasportato in pronto soccorso dove ha ricevuto una prognosi di 20 giorni per “trauma facciale con ferita lacero contusa e trauma all’avambraccio sinistro da presenza di corpo estraneo rimosso”.

I carabinieri hanno perseguito la casa, rinvenendo il fucile, consegnato loro dal padre dei due fratelli, e una pistola ad aria compressa.