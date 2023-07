Sicilia, incidente mortale sulla ss 626: bilancio di 3 vittime

Pesante il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 626 Gela-Caltanissetta: sale a 3 il numero delle vittime.

È di 3 vittime il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 626 Gela-Caltanissetta. Nell’incidente è stato scatenato da uno scontro frontale tra due vetture, una Citroen C1 e una Toyota Yaris, e ha poi coinvolto anche una terza macchina, una Renault Captur. Morto il 28enne alla guida della Citroen, Giovanni Fossile, e la 31enne, Eleonora Modica, che viaggiava con lui, deceduta in ospedale durante un intervento chirurgico d’urgenza; sulla Toyota, morta una 36enne, Arianna Ceccarelli, che viaggiava con un 41enne, anche lui trasportato in elisoccorso in ospedale. Altre due persone, a bordo della Renault, sono rimaste lievemente ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono ancora in corso i rilievi per stabilire le dinamiche e le cause dell’incidente.