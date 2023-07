UNICT – Gestire i rifiuti tra legge e tecnica: come partecipare al corso gratuito

Nuova opportunità per gli studenti siciliani: un percorso formativo gratuito. Di seguito i dettagli.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), in collaborazione con l’Università di Catania, promuove un percorso formativo gratuito, intitolato “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica“.

L’idea nasce nell’ambito del progetto di formazione “Green Jobs 2023”, secondo cui 80 laureati in diverse discipline, provenienti dall’Ateneo catanese e dagli altri atenei siciliani, possono partecipare al percorso formativo gratuito.

Il percorso ha come fine lo sviluppo di competenze e opportunità in materia ambientale e all’inserimento professionale dei giovani laureati nel settore Green Economy. Si svolgerà on line per tutto il mese di settembre 2023 e sarà composto da 24 moduli.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti gli interessati al di sotto dei 35 anni che abbiano conseguito, presso uno degli atenei siciliani, laurea, laurea magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in:

Biotecnologie;

Ingegneria Civile e Ambientale;

Ingegneria dell’Informazione;

Ingegneria Industriale;

Scienze Biologiche;

Scienze dei Servizi Giuridici;

Scienze dell’Architettura;

Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;

Scienze e Tecniche dell’Edilizia;

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;

Scienze e Tecnologie Chimiche;

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;

Scienze Economiche;

Scienze Geologiche;

Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;

Ingegneria Chimica;

Ingegneria Civile;

Ingegneria dei Sistemi Edilizi;

Ingegneria Energetica e Nucleare;

Ingegneria Gestionale;

Ingegneria Meccanica;

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;

Scienze Chimiche;

Scienze dell’Economia;

Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali;

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio;

Scienze Economico-Aziendali;

Giurisprudenza;

Come partecipare

Per iscriversi al corso è necessario inviare tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it, una domanda in carta libera utilizzando il modulo B allegato al bando, indicando nell’oggetto: “Selezione Green Jobs 2023”, entro il 27 luglio 2023 alle ore 13:00.