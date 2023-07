UNICT – Torna “Ciak… si Scienza!”: le date del cineforum

Torna all'Unict la rassegna gratuita di cinema a tema scientifico: di seguito le informazioni per gli interessati e le date da ricordare.

Anche quest’anno il suggestivo cortile di Città della Scienza – Unict, in via Simeto 23, si trasforma in un’arena estiva per ospitare la terza edizione di “Ciak…si Scienza!”, rassegna gratuita di cinema a tema scientifico promossa dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, in programma dal 27 luglio al 14 settembre.

Le varie proiezioni in cartellone, tutte con inizio alle ore 21, porteranno gli spettatori in viaggio al confine tra scienza e fantascienza, alimentando la loro fame di conoscenza e curiosità. E in questo percorso, attraverso cosmologia, biologia, robotica, chimica, non saranno soli ma, come sempre, accompagnati dalla moderazione di un esperto che li aiuterà a comprendere cosa e quanto ci sia di reale nelle pellicole proiettate e cosa potrebbe invece diventarlo in un futuro prossimo, riflettendo sulle tematiche scientifiche sottese.

Il primo appuntamento è giovedì 27 luglio (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite), con la proiezione del film “La Teoria del Tutto” di James Marsh, moderato dal dott. Alfio Bonanno, Primo Ricercatore all’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Si tratta di una pellicola biografica sulla vita di Stephen Hawking, celebre fisico, astrofisico e cosmologo, autore di studi e sue teorie sui buchi neri e sull’origine dell’universo, raccontandone la vita e la carriera e soprattutto la difficile convivenza con l’atrofia muscolare, una malattia che lo porterà alla sedia a rotelle e a perdere anche l’uso della voce.

L’appuntamento successivo è fissato per il 3 agosto, con il film “Creation”, introdotto dalla prof.ssa Bianca Lombardo (Unict), gli altri appuntamenti della rassegna sono invece in calendario per il mese di settembre.

“Il connubio tra cinema e divulgazione scientifica è vincente ed è molto apprezzato dal pubblico, come ci hanno dimostrato anche le precedenti due edizioni di Ciak…si Scienza! – osserva la prof.ssa Alessia Tricomi, delegata alla Terza Missione al Public Engagement e a Città della Scienza dell’Ateneo e direttore del Csfnsm -. Speriamo con questa terza rassegna di poter approfondire, insieme al nostro pubblico, nuove tematiche ma anche di riuscire a catturare l’interesse della fascia compresa tra i 20 e 30 anni di età, che è spesso la più difficile da coinvolgere nelle azioni di divulgazione. Sono sicura che anche quest’anno il cortile di Città della Scienza farà da incantevole palcoscenico alla nostra iniziativa“.