Stasera in tv: in onda “Appena un minuto” e “7 ore per farti innamorare”

Cinema Catania troppo difficili da raggiungere con le alte temperature di oggi? Di seguito delle alternative di film da guardare stasera in tv.

Appena un minuto [Rai 2, 21.20]: Claudio ha 50 anni ed è un agente immobiliare, separato, con due figli. La sua vita cambia improvvisamente quando acquista da un cinese uno smartphone che gli consente di portare il tempo indietro di un minuto.

Skylines [Rai 4, 21.20]: Un virus alieno minaccia la Terra trasformando in ostili gli extraterrestri pacificamente inseriti. Per debellare questo problema, il capitano Corley guida una squadra di mercenari sul pianeta alieno.

7 ore per farti innamorare [Canale 5, 21.21]: Valeria è una bella donna dal carattere deciso, ma da sempre disillusa sull’amore. Insegna l’arte della seduzione agli uomini, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio, invece, è un giornalista di economia, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie.