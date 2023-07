Stasera in tv: in onda “Tre metri sopra il cielo” e “Ogni cosa è illuminata”

In queste calde serate la voglia di andare al cinema a Catania potrebbe venire meno. Ecco delle invitanti alternative comodamente dal vostro divano di casa.

Tre metri sopra il cielo [La 5, 21.10] Step 19enne appassionato di moto passa il suo tempo tra risse e gare notturne clandestine. Babi è una studentessa modello, una ragazza romantica che aspetta il suo principe azzurro. I due si incontrano per caso, litigano, s’innamorano, tutto nel corso di un anno che resterà indimenticabile non solo per loro, ma per tutti quelli che li circondano.

L’estate addosso [Rai Movie, 21.10] Marco è un liceale di 18 anni. Un giorno ha un incidente in motorino e con i soldi dell’assicurazione decide di fare un viaggio a San Francisco, dove viene ospitato da una coppia gay. A sua insaputa, anche Maria detta “la suora” viene ospitata dai due. Dopo la diffidenza iniziale i quattro cominceranno a conoscersi sempre meglio e a fare amicizia.

Ogni cosa è illuminata [Warner Tv, 21:30] Jonathan parte per un viaggio in Europa alla ricerca di una donna che salvò la vita a suo nonno durante l’olocausto. È l’occasione per analizzare i conflitti culturali e ricordare gli orrori della seconda guerra mondiale.

Skin Trade- Merce umana [20 Mediaset] La sua famiglia è stata sterminata da un boss serbo appartenente a un’associazione criminale di stampo mondiale, il detective newyorchese Nick si reca nel sud est asiatico. Qui, avrà modo di allearsi con un detective thailandese per vendicarsi e distruggere i gruppi malavitosi che si occupano della tratta di esseri umani.