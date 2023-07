Stasera in tv: in onda “Paolo Borsellino” e “Predator 2”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv. Da non perdere tanti film interessanti.

In queste calde giornate, comodamente dal vostro divano, la redazione di LiveUnict vi consiglia i programmi da poter guardare stasera in tv come se foste nei cinema Catania.

Modalità aereo [Rai 2, 21.20]: Diego è un imprenditore bello, ricco, famoso; mentre Ivano pulisce i bagni dell’’aeroporto ed è il contrario di lui. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sidney, Diego dimentica il telefonino: dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi cambieranno.

Predator 2 [Rai 4, 21.22]: Nel 1997 a Los Angeles è guerra di tutti contro tutti. In particolare, in gruppo lascia cadaveri squartati, contrassegnati da simboli voodoo: si occupa della faccenda Mike Harrigan.

Paolo Borsellino [Canale 5, 21.21]: Il giudice Paolo Borsellino è impegnato nell’indagine sulla mafia palermitana e scopre che il commissario Giuliano era stato ucciso dalla mafia… Borsellino forma così una squadra investigativa composta dai giudici Chinnici e Falcone, i giovani commissari Montana, Cassarà, Di Lillo e Guarnotta.

Fire with Fire [Canale 20, 21.04]: Dopo il lavoro, il vigile del fuoco Jeremy Coleman va spesso bere qualcosa con i colleghi, ma, una sera, quando entra nel negozio di liquori, assiste all’omicidio dell’assistente del proprietario. Jeremy entra così nel programma di protezione testimoni, perdendo la sua identità ed il suo lavoro.