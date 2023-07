Stasera in tv: in onda “Il giovane Montalbano” e “La figlia del Generale”

Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv. Nel palinsesto interessanti film e fiction da non perdere.

I consigli della redazione di LiveUnict su quali programmi poter guardare stasera, comodamente dal vostro divano, sul piccolo schermo, se i cinema Catania sono complicati da raggiungere.

Il giovane Montalbano [Rai 1, 21:25]: Come ogni lunedì, la serie su un Montalbano ancora alle prime armi in una misteriosa Vigata (per lui) punta a tenerci compagnia in quello che si prospetta un caldo lunedì sera. Nella puntata di stasera, Montalbano sarà diviso tra perdite, tra cui la storica fidanzata, e nuovi incontri come il collega Mimì Augello e una giovane architetta di Genova, Livia.

Fast & Furious – Solo parti originali [Italia 1, 21:10]: Altro lungometraggio dell’adrenalinica saga d’azione promette mille giri del motore. Dominic Toretto (Vin Diesel) si trova a Panama e presto si metterà alla ricerca del colpevole della morte della sua amata Letty, tra una corsa ed un’altra.

La figlia del Generale [La7, 21:15]: Proiezione datata 1999, questo film racconta dell’indagine condotta da un sergente ed una psicologa sull’uccisione della figlia di un generale… e non tutto ciò che sembra reale lo è davvero. Un John Travolta sempre in forma alla guida di un cast pregevole.