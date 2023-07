Meteo Sicilia, temperature fino a 45 gradi: le previsioni per la settimana

Meteo Sicilia: pubblicato il bando della Protezione Civile valido per oggi, 17, e domani 18 luglio inerente al rischio incendi sull'Isola.

Meteo Sicilia: il dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato un bollettino che interesserà le regioni siciliane e che avrà validità dal 17 luglio fino alle successive 24 ore, riguardante in particolar modo il livello di allerta per il rischio incendi. Qui di seguito viene fornita una descrizione più dettagliata dell’oggetto dell’avviso.

Meteo Sicilia: niente caldo “record”, secondo gli esperti

Secondo l’avviso diramato dalla Protezione Civile, nessuna provincia dell’Isola dovrebbe essere particolarmente interessata ad ondate di calore, a differenza dei giorni scorsi ma, stando invece alle previsioni riportare da IlMeteoit, a risentire di temperature decisamente elevate sarà soprattutto l’Agrigentino, almeno fino a mercoledì 19 luglio, zona in cui si potrebbero registrare picchi massimi di 45 gradi.

Per Ragusa e Siracusa sarà invece domani, martedì 18 luglio, la giornata più infuocata, così come per le province di Catania e Palermo che, nel corso dei prossimi due giorni, non registreranno comunque temperature medie inferiori a, rispettivamente, 25 e 27 gradi.

I valori dei termometri risultano dunque diffusamente elevati (e in generale aumento) su tutta la regione, con una percentuale minima di umidità di almeno il 50% nei tratti più bassi e venti deboli, a regime di brezza lungo le coste.

Meteo Sicilia: avviso incendi

La prima pagina del bollettino, pubblicato domenica 16 luglio, evidenzia inoltre con colore arancione il livello di “preallerta” generalizzato, inerente al rischio incendi, su tutto il territorio siciliano. La pericolosità di questi possibili fenomeni rimane dunque nella media, tranne nelle zone ragusane e siracusane il cui coefficiente di pericolo pare attestarsi su bassi livelli.

L’attenzione non deve però venire a mancare dato che il clima piuttosto umido ed instabile renderebbe chiaramente molto facile la propagazione del fuoco e, a tal proposito, come è solita fare, la Protezione Civile raccomanda di segnalare lo sviluppo di incendi o l’evoluzione della situazione climatica alle autorità competenti grazie a numeri a disposizioni.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Per la giornata di oggi, 17 luglio, a Catania si prospetta una temperatura massima di 40 gradi, con una minima di 21 e vento moderato. Domani le temperature saranno ancora più elevate, con una minima pari a 27 ed una massima di 41 con sole e caldo.

Per il resto della settimana la massima si manterrà sui 42 gradi, ma l’impennata si avrà domenica, quando si raggiungeranno i 44 gradi.