Meteo Sicilia, è rischio incendi: il bollettino

Meteo Sicilia, aumento delle temperature, massime su valori molto elevati: i dettagli della Protezione civile.

È allerta per caldo e incendi nell’Isola: questo è quanto riporta l’ultimo bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Sicilia. Di seguito i dettagli in merito all’allerta.

Meteo Sicilia: preallerta rischio incendi

Per la giornata di oggi, 18 Luglio 2023, si torna a parlare di rischio incendi. È preallerta su tutta la Regione Siciliana, vi è un alto rischio che si sviluppino diversi incendi nell’Isola. Il bollettino della Protezione Civile prevede livelli differenti di pericolosità. La provincia di Catania si trova in uno stato di preallerta, stadio che precede quello di “Attenzione”, più grave.

Le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna presentano un livello di pericolosità elevato. Per le altre province, come si evince dal comunicato, resta un livello di pericolosità medio.

Meteo Sicilia: ondate di calore

Gli incendi non sono l’unico dato riportato nel bollettino della Protezione Civile. È presente una parte dedicata alle ondate di calore nell’Isola.

Per la giornata odierna è previsto un aumento delle temperature. Nello specifico, sulla provincia di Catania si segnala un livello 2 (allerta media), Messina e Palermo livello 3 (alto).