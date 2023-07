Meteo Sicilia, allerta rossa ondate di calore: si superano i 40 gradi

Meteo Sicilia: il gran caldo non si ferma e la protezione civile ha diramato una nuova allerta per ondate calore. Ecco le zone interessate.

Meteo Sicilia: il caldo non si ferma e si prospettano giorni scottanti, anche per il prossimo weekend. La protezione civile ha diramato un’ allerta rossa per rischio di ondate di calore, la cui validità è dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 19 luglio, fino alle 24 ore successive. In stato di preallerta, invece, si colloca il rischio per quanto riguarda gli incendi, con pericolosità media nella maggior parte dell’Isola. Ecco, nel dettaglio, quali sono le zone interessate e quali sono le previsioni.

Meteo Sicilia: le zone in allerta rossa

Secondo quanto riporta il bollettino della protezione civile della regione Sicilia, le zone colorate di rosso per quanto riguarda il rischio delle ondate di calore sono quelle di Catania, Palermo e Messina. Le 3 province si collocano al livello 3, il più alto, in una scala che va da 0 a 3.

Nella giornata di oggi, a Catania si segnala una temperatura percepita di 38 gradi, mentre per domani, giovedì 20 luglio, si potrà salire a 41.

A Messina, invece, sia per oggi che per domani, il bollettino segnala una temperatura percepita a partire da 39 gradi.

A Palermo, già da oggi si toccano i 40 gradi di temperatura percepita, così come nella giornata di domani.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio incendi, la protezione civile dirama uno stato di preallerta, con un livello di pericolosità medio ad Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Ragusa. Pericolosità bassa, invece, per Trapani e Siracusa.

Le previsioni di oggi e domani

Giornate roventi, dunque, quelle di questa settimana che nella giornata di oggi vedono temperature oltre i 40 gradi soprattutto ad Agrigento e a Siracusa, dove, secondo quanto riporta iLMeteo.it, la massima sarà di 43 gradi. A 41, invece, Caltanissetta, Catania e Ragusa.

Temperature massime che subiranno un ulteriore aumento per domani, giovedì 20 luglio. A Siracusa, infatti, la massima sarà di 44 gradi, ad Agrigento si resta sui 43, a Catania 42, così come Ragusa, e a Caltanissetta 41.