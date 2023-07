Meteo Sicilia, è allerta rossa per ondate di calore: le province coinvolte

Meteo Sicilia: allerta rossa per rischio ondate di calore diramata dalla protezione civile. Ecco quali sono le zone interessate.

Meteo Sicilia: era già stato preannunciato e ora è arrivato anche il bollettino della protezione civile della regione Sicilia. In alcune zone dell’Isola, sarà allerta rossa di livello 3, in una scala che va da 0 a 3, a partire dalla mezzanotte di domani, sabato 15 luglio, e per le successive 24 ore. Ecco, nel dettaglio, quali sono le zone interessate.

Meteo Sicilia: le province con il bollino rosso

Secondo quanto riportato dal bollettino diffuso dalla protezione civile, le province con allerta rossa di livello 3 per quanto riguarda le ondate di calore sono quelle di Catania e Messina, che dovrebbero presentare una temperatura massima percepita a partire da 38 gradi. Stando, infatti, alle previsioni che riporta iLMeteo.it, la temperatura percepita potrà anche andare oltre i 40 gradi.

Nella tabella figura anche Palermo, con un’ allerta gialla di livello 2 per la giornata di domani, sabato 15 luglio, e rossa di livello 3 per domenica 16 luglio.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio incendi, il bollettino della protezione civile della Regione Sicilia riporta uno stato di preallerta. Ad Agrigento, Enna, Caltanissetta, Catania, Siracusa e Ragusa la pericolosità di attesta ad un livello medio mentre bassa è Messina, Palermo e Trapani.