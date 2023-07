Meteo Sicilia, weekend da bollino rosso: le previsioni

Meteo Sicilia: sarà un weekend da bollino rosso con 40 gradi in varie zone dell'Isola. Le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: sarà un weekend all’insegna del gran caldo in quasi tutta l’Isola, con temperature massime sui 40 gradi o a ridosso. Il rischio ondate di calore, dunque, è sempre più alto e bisognerà fare attenzione soprattutto per la giornata di domani, sabato 15 luglio. Ecco, di seguito, le previsioni di questo weekend di metà luglio.

Meteo Sicilia: venerdì 14 luglio

La giornata di oggi è già un antipasto del gran caldo nel corso del weekend. Da segnalare una temperatura massima di ben 42 gradi, con percepita di 44 nel pomeriggio, per quanto riguarda Siracusa, 39 gradi a Caltanissetta e 37 a Ragusa. Un po’ più di tregua a Trapani, dove la massima raggiungerà i 32 gradi il cielo potrà essere poco nuvoloso nel pomeriggio.

Meteo Sicilia: sabato 15 luglio

Per sabato 15 sarà, dunque, bollino rosso e il sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore, curato del ministero della Salute, ha stabilito il massimo livello di rischio ‘3’ per alcune province. Siracusa raggiungerà una temperatura massima di 41 gradi, e ad Agrigento e Caltanissetta saranno 40. A Ragusa si raggiungeranno i 39 gradi. Trapani mantiene il titolo di città con la temperatura massima più bassa dell’Isola, con 33 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 16 luglio

La situazione di domenica 16 luglio sarà pressoché uguale a quella del sabato. Stavolta è Agrigento ad essere la città più calda con la temperatura massima di 41 gradi, seguita da Caltanissetta a 40, insieme a Siracusa e Ragusa. A Trapani, Palermo ed Enna la massima sarà, invece, di 35 gradi e 36 a Messina. Venti deboli o moderati in tutta l’Isola.

Previsioni Meteo Catania

Nel capoluogo etneo il gran caldo sarà assoluto protagonista del weekend. Già da oggi, venerdì 14 luglio, la temperatura massima raggiunta ammonterà a 40 gradi, con percepita fino a 44 nell’arco di tempo che va dalle ore 16 alle ore 17.

Catania rientra tra le città con il massimo livello di rischio per la giornata di domani, sabato 15 luglio, come segnalato dal sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore, curato del ministero della Salute. E anche per domani verranno raggiunti i 40 gradi nel capoluogo etneo.

Lo scenario di domenica sarà quasi identico al sabato. Per chi volesse recarsi in spiaggia, dovrebbe trovare il mare calmo o poco mosso.