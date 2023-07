Meteo Sicilia, è allerta caldo con picchi oltre 40 gradi: le zone interessate

Meteo Sicilia, è allerta caldo nell'Isola per l'arrivo di forti ondate di calore con picchi oltre 40 gradi: l'avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: è nuovamente allerta per il caldo nell’Isola e la situazione sembra andare a peggiorare. Secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino meteo Sicilia rilasciato dalla Protezione Civile regionale, il caldo aumenterà nella giornata di domani mentre sabato sarà da bollino rosso.

Come sempre, all’interno del bollettino sono presentati gli avvisi relativi al rischio incendi e alle allerte per le ondate di calore. Tuttavia, a preoccupare questa volta sono le previsioni relative alle ondate di calore, considerando che è previsto un forte aumento delle temperature. Infatti, secondo le previsioni meteo Sicilia, il weekend e la prossima settimana saranno da allerta rossa per il caldo.

Nello specifico, per quanto riguarda la giornata di domani si annunciano ondate di calore di livello 2 su una scala che va da 1 a 3 per le città di Catania, Messina e Palermo. Ma la situazione sembra destinata a peggiorare per la giornata di sabato 15 luglio, quando si prevede un’ondata di calore di livello 3, il massimo, per Catania e Messina, mentre la situazione a Palermo resterà stabile. Questo, finché non entrerà in scena l’aumento delle temperature previsto per la prossima settimana, con picchi anche oltre i 40 gradi.

Per quanto riguarda il rischio incendi, secondo quanto riportato nel bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, si prevede lo stato di preallerta. Quest’ultimo è immediatamente precedente allo stadio più grave di rischio per quanto riguarda gli incendi. In particolare, si sottolinea che il livello di pericolosità è “Medio” nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Trapani.

Per avere conferme sull’andamento delle prossime giornate e su eventuali comunicazioni diramate dalla Protezione Civile sarà necessario attendere il prossimo bollettino che verrà pubblicato domani pomeriggio. Tuttavia, la stessa Protezione Civile ha già annunciato l’arrivo di forti ondate di calore per l’intera prossima settimana in Sicilia.