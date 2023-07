Sicilia, è allerta per ondate di calore e incendi: il bollettino

Protezione civile: allerta arancione in tutta la regione. Ondate di caldo e rischi di incendi: 38 gradi a Catania.

Sicilia: allerta arancione (preallerta) in tutta la Regione per oggi 13 luglio. Temperature massime in tutta la regione con variazioni minime durante tutta la settimana; venti deboli che non porteranno sollievo. Moderato rischio di incendi nelle campagne aride e di ondate di calore nelle città.

Il rischio incendi per oggi si assesta a Medio in provincia di: Enna, Siracusa, Ragusa e Trapani; mentre rimane basso per le province rimanente.

Per le giornate di oggi e domani previsti:

38 gradi a Catania con livello 2 di rischio ondate di calore;

con livello 2 di rischio ondate di calore; 38 gradi a Messina con livello 2 di rischio ondate di calore;

35 gradi a Palermo con livello 1 di rischio di ondate di calore.

Per ulteriori aggiornamenti bisognerà attendere il bollettino successivo della Protezione Civile che verrà pubblicato oggi pomeriggio.