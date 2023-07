Stasera in TV: in onda “Noah” e “Match Point”

Relax in programma per il venerdì sera? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Judas and the Black Messiah [Rai 3, ore 21.20]: La trama ruota attorno a Bill O’Neal, un criminale minorenne che viene arrestato per un furto d’auto. L’agente dell’FBI Roy Mitchell offre a Bill un accordo: in cambio dell’immunità penale, dovrà infiltrarsi nel Partito dei Panteras Nere, un’organizzazione afroamericana radicale, e raccogliere informazioni sul loro leader, Fred Hampton. Bill accetta l’offerta e diventa un informatore dell’FBI.

Noah [Rai Movie, ore 21.10]: Noè è un uomo giusto e devoto che vive in un’epoca in cui l’umanità è corrotta e violenta, fino a quando riceve una visione da parte di Dio, che gli rivela che un diluvio devastante distruggerà tutto sulla Terra. Noè è incaricato di costruire un’arca per salvare se stesso, la sua famiglia e due di ogni specie animale.

Prima ti sposo, poi ti rovino [La 5, ore 21.10]: Miles Massey è un avvocato divorzista di successo, noto per vincere sempre i casi dei suoi clienti. Un giorno incontra Marilyn Rexroth, una donna affascinante e manipolatrice che cerca di ottenere un ricco accordo di divorzio dal marito.

Match Point [IRIS, ore 21.00]: Chris, nonostante provenga da una famiglia modesta, si inserisce nella ricca élite londinese sposando Chloe, la sorella di Nola. Mentre la sua posizione sociale migliora notevolmente, Chris inizia a sentire l’attrazione e la passione per Nola.