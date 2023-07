Stasera in TV: in onda “Noos” e “Nel cerchio degli uomini”

Stasera in TV: ecco in film consigliati dalla Redazione di LiveUnict dalla programmazione televisiva di questa sera.

Se andare al cinema Catania non è tra i vostri piani, ecco i film in evidenza della programmazione di stasera, da guardare dalla comodità del vostro divano.

Noos L’avventura della conoscenza [Rai 1, 21:25]: Alberto Angela con Noos, la nuova serie dedicata alla divulgazione scientifica, prende il posto storicamente occupato da “Superquark” ed è un programma completamente nuovo pur mantenendo i punti di forza del suo predecessore. Le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia. Ma con un occhio anche all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Il tutto sempre spiegato in maniera comprensibile da Alberto Angela in studio con ospiti e servizi.

Nel cerchio degli uomini (Documentario) [Rai 3, 21:20]: Domenico, Roberto e Mario sono uomini con storie diverse. Accomunati tutti, però, dal desiderio di costruire un futuro in cui il modello culturale maschile si allontani dalla prevaricazione e dal potere e si fondi sull’ascolto delle emozioni, un futuro che da bambini non erano riusciti nemmeno ad immaginare. Il documentario narra la loro storia e le storie che scaturiscono dalle attività che mettono in campo con gli altri uomini della loro associazione, Il Cerchio degli uomini, ospitata nella Casa del Quartiere di San Salvario di Torino.

Mission Impossible [Iris, 21:00]: Ispirato al telefilm del 1966, questo film con protagonista Tom Cruise, narra le gesta di una sezione segreta della CIA specializzata in missioni particolarmente pericolose e difficili.