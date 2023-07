Stasera in TV: in onda “American Woman” e “L’ Ultima Missione”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera sul piccolo schermo, in alternativa ai film al cinema.

Stasera in TV: troppo caldo per raggiungere un cinema Catania e vedere un bel film? Nessun problema, il palinsesto di questo mercoledì sera offre delle valide alternative.

American Woman [Rai Movie, ore 21:10]: La trama centrale ruota attorno alla improvvisa scomparsa di Bridget, interpretata da Sky Ferreira, che scompare senza lasciare traccia. Deb è devastata e determinata a trovare sua figlia, ma col passare del tempo inizia a perdere speranza ed è tormentata dal mistero che circonda la scomparsa di Bridget.

L’ Ultima Missione [Iris, ore 21:00]: Schneider è un poliziotto francese vicino allo zero esistenziale avviato verso la fine di una carriera alla quale non ha più molto da offrire. Nel mezzo di questo declino la vita sembra offrirgli un’occasione di riscatto: la protezione di una donna, Justine, la cui famiglia fu annientata da un serial killer 25 anni fa e che ora è tornato in libertà (e in azione).

Ip Man [WB TV, ore 21:30]: La storia si svolge negli anni ’30, nella città di Foshan, nella provincia cinese del Guangdong. Ip Man è un rispettato maestro di Wing Chun, un’arte marziale cinese caratterizzata da movimenti rapidi e compatti. Nonostante sia un uomo umile e tranquillo, è anche un combattente incredibilmente abile. La tranquilla vita di Ip Man viene sconvolta quando Foshan viene occupata dalle forze giapponesi durante la Seconda guerra sino-giapponese. Con la sua città natale e la sua gente che soffrono per l’occupazione, Ip Man si trova coinvolto in combattimenti per difendere la sua comunità e dimostrare la superiorità delle arti marziali cinesi.