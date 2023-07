Aeroporto di Catania: la nuova comunicazione

L'Aeroporto di Catania ha pubblicato sui social una nuova comunicazione: ecco di cosa si tratta.

“Se avete ricevuto la comunicazione da parte della compagnia aerea o avete verificato nell’app che il vostro volo non parte più da Catania, ma bensí da Comiso, Palermo o Trapani, e non specificano che è presente un bus navetta da Catania, allora DOVETE recarvi con mezzi propri presso il nuovo aeroporto di partenza – si legge sui social -. Nel caso in cui atterraste in uno di questi aeroporti alternativi, si sta provando a organizzare quanti più autobus possibili per riportare a Catania i passeggeri“.