Incendio aeroporto Catania, Giarrusso: “Gravi ripercussioni in ambito turistico”

L'europarlamentare Giarrusso si rivela preoccupato per le ripercussioni sul turismo a seguito dell'incendio e conseguente chiusura dell'aeroporto Fontanarossa.

L’incendio divampato all’aeroporto di Catania continua a destare preoccupazioni, soprattutto per le ripercussioni in ambito turistico.

A tal proposito, è intervenuto l’europarlamentare Dino Giarrusso che definisce l’ambito turistico “un patrimonio strategico della mia città e di tutta la Sicilia Orientale“.

Altri problemi insorgono per quanto riguarda la sicurezza delle Forze dell’ordine: “Ugualmente preoccupante è che siano rimaste inascoltate le grida d’allarme lanciate dal sindacato di Polizia Siap, alle quali mi associo, che aveva esplicitamente avvertito delle criticità in cui si trovavano ad agire le Forze dell’ordine e che sarebbero venute a galla proprio in occasione di operazioni di evacuazione dall’aerostazione in caso di calamità o incidente, come ieri si è puntualmente verificato“.

L’europarlamentare conclude il suo intervento augurandosi che al più presto si risolva la situazione, con il ripristino di tutte le operazioni aereoportuali, al fine di evitare ulteriori ripercussioni su operatori e cittadini.