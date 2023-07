Aeroporto di Catania chiuso: la lista dei voli dirottati a Comiso

A causa dell'inagibilità dell'aeroporto di Catania per via dell'incendio avvenuto negli scorsi giorni, molti voli sono stati dirottati a Comiso: ecco quali.

A seguito dell’incendio avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio all’aeroporto Fontanarossa di Catania, nonostante la riapertura del terminal C, molti voli sono stati dirottati all’aeroporto di Comiso Pio la Torre.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania, il resto delle operazioni resteranno ferme fino al 19 agosto per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza e lo svolgimento delle indagini necessarie a causa dell’apertura di un fascicolo senza indagati per incendio doloso-colposo.

Di seguito la lista completa di tutti i voli dirottati a Comiso: