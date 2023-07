Chiuso Aeroporto Fontanarossa: voli dirottati anche a Comiso

A seguito dell'incendio presso l'aeroporto di Catania, alcuni voli sono stati dirottati a Comiso: ecco quali.

L’Aeroporto Fontanarossa di Catania si trova momentaneamente chiuso fino a mercoledì 19 luglio a causa di un incendio scoppiato nelle scorse ore proprio all’interno dell’edificio. Per questo motivo, la Regione siciliana ha dovuto cercare alternative per ovviare ai disagi dei passeggeri. Alcuni voli sono stati cancellati, mentre altri dirottati.

In particolare, alcuni voli da e per Catania sono stati dirottati presso l’aeroporto di Comiso: “A seguito della temporanea sospensione di tutte le operazioni sullo scalo di Catania, parte del traffico schedulato odierno presso l’aeroporto etneo verrà operato dallo scalo di Comiso – ha reso noto sui social il personale dell’aerodromo -. Il Vettore Ita Airways ha operato 7 voli con passeggeri in arrivo dagli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino, DAT le rotazioni da Lampedusa, nel pomeriggio sono previsti voli operati da Wizzair e EasyJet, per un totale di circa 20 voli operati presso lo scalo di Comiso. In aggiunta si prevedono 6 aeromobili in sosta notturna al fine di garantire la ripartenza dei voli previsti domani mattina da Catania“.