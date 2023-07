Aeroporto di Catania in fiamme: i voli cancellati

L'incendio che ha interessato l'aeroporto di Catania sta creando disagi a chi avrebbe dovuto prendere un aereo in queste ore. Ecco i voli cancellati.

L’Aeroporto Fontanarossa di Catania è stato interessato da un incendio che ne ha determinato la chiusura fino a mercoledì 19 luglio alle ore 14:00. Questo, ovviamente, porta disagi sui voli in partenza ed in arrivo da e presso la città etnea. Di seguito le informazioni sui voli cancellati in partenza da Catania.

Incendio a Fontanarossa: i voli cancellati

I voli cancellati in partenza dall’aeroporto di Catania sono i seguenti:

Wizz Air Malta, diretto a Bologna, in partenza alle 10:15;

Wizz Air Malta, diretto a Venezia, in partenza alle ore 10:55;

Ryanair, diretto a Roma, in partenza alle ore 11:00;

Klm, diretto a Milano, in partenza alle ore 11:15.

Si attendono ulteriori informazioni dal sito ufficiale dell’Aeroporto.