Aeroporto Fontanarossa in fiamme: i voli dirottati

Di seguito la lista dei voli dirottati presso l'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Durante la tarda serata di ieri, è divampato un incendio presso l’Aeroporto Fontanarossa di Catania, seminando il panico tra i presenti. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, ma l’aerodromo resterà chiuso fino a mercoledì 19 luglio. Per questo motivo, molti voli sono stati cancellati o, ancora, dirottati in altri aeroporti siciliani.

L’Aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ha reso nota la propria vicinanza all’aeroporto catanese: “Solidarietà alla Sac e a tutti i colleghi di Catania – ha scritto su un post pubblicato su Facebook -. L’aeroporto di Palermo è a disposizione per dare una mano di aiuto“.

I voli dirottati

Sulla stessa pagina social è possibile leggere la lista dei voli dirottati a Palermo durante la scorsa notte:

AZ1735 FCO/CTA 00.25;

AZ1743 LIN/CTA 00.30;

FR1019 TRN/CTA 00.35;

EC3547 MXP/CTA 00.40;

FR0395 MLA/CTA 02.15;

3O485 CMN/CTA 02.15;

AZ1759 FCO/CTA 02.35.

Altri due voli sono stati inoltre dirottati verso Trapani-Birgi, provenienti da Budapest e Bergamo.