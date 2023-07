Catania, aeroporto chiuso: previsti collegamenti gratuiti da e per scali siciliani

Sono molti i passeggeri coinvolti dai disagi dovuti alla chiusura dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania. Di seguito i dettagli sul piano della Regione siciliana.

I passeggeri coinvolti nella chiusura dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania sono, secondo quanto comunicato da ItaliaRimborso, quasi 120 mila. “L’aeroporto di Catania serve 91 destinazioni di cui 24 italiane – ha spiegato infatti Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso -, collegate con 229 movimenti (voli partenze/arrivi) e in questi tre giorni di chiusura sono coinvolti più di 38.900 passeggeri al giorno, per un totale di 116.700 passeggeri“.

Per ovviare il disagio, molti voli sono stati dirottati su altri aeroporti dell’Isola, mentre altri sono stati cancellati. Inoltre, la Regione siciliana ha attivato un piano per aiutare chi si trova coinvolto in questa situazione: “La Regione, in raccordo con la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha attivato un tavolo di coordinamento con Trenitalia, Ast e con le principali associazioni di categoria delle aziende di trasporto pubblico extraurbano – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Alessandro Aricò -. Così cerchiamo di rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini e dei turisti, riducendo il disagio che in queste ore e nei prossimi giorni sono costretti ad affrontare“.

Di conseguenza, fino al cessare dell’emergenza saranno attivati collegamenti straordinari tra l’aeroporto di Catania e gli altri scali siciliani utilizzando treni e autobus, che si occuperanno del servizio di trasporto gratuito dei passeggeri.