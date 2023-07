Incidente in Sicilia, impatto tra due auto: un morto

Nuovo incidente mortale in Sicilia: a perdere la vita un 86enne in uno scontro tra due auto avvenuto nella giornata di ieri.

Un nuovo incidente mortale si è verificato in Sicilia: questa volta a perdere la vita è stato un uomo di 86 anni, residente a Pachino.

Il sinistro è avvenuto ieri in contrada Ciancia, nel Modicano. Dalle prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto tra due auto: in particolare si è trattato di una Audi Q3, con a bordo una coppia di coniugi, ed una Lancia Y, dove si trovava l’86enne.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e le ferite riportate nell’incidente sono state fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine e la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per indagare sulla dinamica dell’incidente.