Sicilia, studentessa si diploma in 4 anni con il massimo dei voti

Grande orgoglio per Nicole Insalaco, di Serradifalco, diplomata con massimo dei voti e un anno d'anticipo. Si tratta della seconda più giovane a raggiungere il traguardo.

Giovane e promettente violinista, Nicole Insalaco, 18 anni da poco compiuti, si è diplomata con il massimo dei voti e, soprattutto, con un anno di anticipo.

La studentessa di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, frequentava il quarto anno al liceo scientifico “Leonardo Sciascia” di Canicattì ma, dopo aver richiesto ed ottenuto l’abbreviazione per merito – prevista dal disegno legislativo 62 del 2017 – ha potuto essere ammessa a sostenere gli esami di Stato, superandoli egregiamente con il voto di 100/100 e ricevendo meritati complimenti dai genitori e dall’intera scuola. Nicole ha potuto in effetti sfruttare questa possibilità che è riservata esclusivamente agli studenti che hanno una media scolastica superiore al 9.

Lo stesso inusuale percorso, e per questo fatto di grande sacrificio e orgoglio, è stato affrontato da un’altra studentessa, Alice Rocco, 2006, anche lei diplomatasi al quarto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Sani” di Latina a soli 17 anni, compiuti ad aprile. Alice ha oltretutto partecipato al concorso “I giovani e la scienza“, organizzato dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, al quale ha presentato il proprio progetto: un termociclatore “green”, creato con materiali di riciclo.