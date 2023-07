Incidente mortale nel Catanese: muore 65enne

Deceduta la donna 65enne travolta a Caltagirone: il trauma cranico e le numerose ferite non hanno lasciato scampo. Aperta un'indagine.

Concetta Vacirca, una donna vedova 65enne con due figli, è stata travolta da una Fiat Bravo all’uscita della chiesa di San Giovanni Bosco a Caltagirone: il violento impatto ha sbalzato la donna per diversi metri lungo la strada. Le ferite, un trauma cranico e svariate lesioni al corpo, non hanno lasciato scampo alla vittima che è deceduta durante il trasporto in ospedale nonostante il tempestivo intervento del 118.

Alla guida della Fiat, una donna 46enne trovata in evidente stato di shock a seguito del sinistro stradale. Dopo essere stata trasportata in ospedale la donna è stata dimessa poco dopo. La procura ha aperto un’indagine a riguardo.