Emergenza sangue in Sicilia: anche a Catania si cercano donatori

L'emergenza sangue a Catania non si ferma e si cercano donatori per l'estate: tutte le informazioni sulla vicenda.

L’emergenza sangue non sembra arrestarsi in Sicilia, e l’estate richiama la necessità di nuovi donatori. Tra le prime difficoltà che subentrano quando il sangue donato scarseggia, si trova la programmazione degli interventi. Questo perché la priorità dell’uso delle scorte di sangue va per gli interventi chirurgici di emergenza. In particolare, sono coinvolti nelle priorità i pazienti leucemici e talassemici, per i quali si rendono necessarie le trasfusioni.

Anche a Catania la situazione non è delle migliori, e nelle sedi etnea, Messinese e di Enna, Fratres ha lanciato un appello per richiedere il supporto sia dei donatori abituali che di quanti sono in condizioni di salute tali da poter donare il sangue. A tal proposito, è stata nuovamente lanciata la campagna “Ricordati di non dimenticare” sui social per sensibilizzare il pubblico sulla questione.

Le dichiarazioni del Presidente di Fratres Cem

“Da parte nostra un invito generale alla donazione di sangue in questo periodo dell’anno in cui è molto alto il rischio di rinvio degli interventi chirurgici. Lancio un messaggio ai donatori periodici – ha dichiarato il Presidente della Fratres Cem, Angelo Salice – affinché, trascorso il tempo necessario tra una donazione e l’altra e compatibilmente con la propria condizione di salute, facciano il possibile per anticipare la donazione abituale”.

“Un messaggio che estendo a chi è risultato idoneo alla pre-donazione affinché si affretti a dar seguito all’intenzione di rendersi utili nei confronti di chi necessita di una trasfusione – ha poi proseguito Salice – e a quanti hanno in mente di poter esprimere la propria solidarietà mediante la donazione del sangue: il momento in cui ognuno di noi può fare la differenza è proprio questo. Recatevi nei nostri gruppi o nei centri ospedalieri di raccolta e contribuite ad alleviare le sofferenze di chi attende il vostro aiuto. È una frase fatta ma, realmente, chi dona sangue, dona vita”.

Per coloro i quali vogliono donare il sangue e “offrire il proprio braccio”, si consiglia di consultare il calendario delle donazioni nei gruppi Fratres e contattare il gruppo più vicina per programmare insieme la propria donazione.