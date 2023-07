Costi dei biglietti aerei quintuplicati: Schifani furioso con la “lobby dei voli”

Il folle rincaro dei biglietti aerei continua a mettere sotto scacco la Penisola: il presidente Schifani si impegna personalmente per una risoluzione.

Non sembra più essere soltanto un problema legato alla Sicilia ma è l’intero Paese a ritrovarsi attualmente sotto scacco da quella che viene ormai definita, da più parti, una vera e propria “lobby dei voli“.

Un’approfondita indagine di Altroconsumo sull’impennata dei costi dei biglietti aerei in Italia ha rivelato che, negli ultimi sei mesi, le tariffe dei voli sono salite del 50% e, se si includono i costi accessori, il prezzo di un biglietto aereo può arrivare addirittura a ben oltre il 500%. Per fare un pratico esempio, l’organizzazione dei consumatori ha appurato che se il prezzo iniziale di un biglietto Wizz Air era di 14,99 euro, le cose cambiano velocemente nel momento in cui si sceglie il posto a sedere e si hanno un trolley in cabina ed un bagaglio in stiva, facendo lievitare il costo fino a più di 80 euro.

Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, è intervenuto con un post sui social, ribadendo di essere personalmente impegnato per una pronta risoluzione di una vicenda in cui “si specula sulla pelle degli italiani […] ma la nostra battaglia continua, senza se e senza ma. I cittadini prima di tutto”.