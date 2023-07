Sicilia, rapina in banca da 70mila euro: guardia giurata catanese tra i complici

Arrestati i membri della banda di rapinatori che, nel novembre 2021, avrebbero sottotratto 70mila euro dal Monte dei Paschi di Vittoria.

A seguito di un’operazione denominata “Time Lock“, cinque persone sono state arrestate poiché ritenute autori di una rapina nell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Vittoria, avvenuta il 26 novembre 2021, e che avrebbe fruttato una refurtiva di circa 70mila euro.

Lo scorso 7 luglio, il gip di Ragusa ha difatti emesso delle ordinanze di custodia cautelare, eseguita dalla Polizia, nei confronti dei componenti della banda di rapinatori, tre vittoriesi pregiudicati a vario titolo per associazione a delinquere mafiosa e reati contro il patrimonio, ed uno di Comiso, incensurato. Il quinto membro sarebbe una guardia giurata catanese, in servizio presso un ospedale della città, che avrebbe partecipato al colpo sfruttando la propria conoscenza sui sistemi di sicurezza e provvedendo, dunque, a rivelare ai complici i particolari sulle vulnerabilità degli Istituti di credito e a fornire le armi necessarie.

Dalle ricostruzioni fatte grazie alle riprese dei video di sorveglianza si è evinto che, la mattina in cui la rapina è stata messa in atto, tre persone che indossavano caschi integrali si siano introdotte nella banca sfondando il vetro con l’utilizzo di una spranga e, in pochi secondi, mentre alcuni tenevano a bada i dipendenti ed un quarto complice faceva da palo, fuori, uno dei rapinatori ha sottratto il denaro dal balcone per poi uscire tutti dal varco nel vetro che era stato creato poco prima. Qualche ora dopo al colpo, i poliziotti erano riusciti a rintracciare il covo in cui i malviventi avevano riposto le armi.