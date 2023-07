Lampedusa, sbarcati 571 nuovi migranti: all’hotspot più di 1.800 ospiti

Sbarchi no stop a Lampedusa, e all'hotspot la situazione si fa sempre più critica. Programmati trasferimenti per la giornata di oggi.

Ancora una notte di sbarchi a Lampedusa, con l’arrivo di 571 nuovi migranti. A partire dalla mezzanotte, 12 barchini sono stati soccorsi in area Sar italiane, o agganciati nelle acque antistanti all’isola, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Una barca di ferro di 7 metri, con a bordo 62 persone, fra cui 7 donne e 4 minori, è riuscita ad arrivare invece direttamente a molo Madonnina.

I 12 barchini vanno ad aggiungersi ad altri 2 approdati nella giornata di ieri, per un totale di 600 migranti.

A bordo dei 12, la capienza di persone variava da un minimo di 37 ad un massimo di 62 profughi originari di Mali, Guinea, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal, Bangladesh e Sudan. La maggior parte dei 12 natanti è salpata da Sfax in Tunisia, ma alcuni hanno riferito d’aver iniziato il viaggio da Zawia in Libia.

Situazione sempre critica all’hotspot, con il numero degli ospiti che tocca i 1.861. Ma sono già stati predisposti 2 trasferimenti che avverranno nel corso della mattinata. In 400 lasceranno l’isola con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle e 177, con un volo charter, verranno spostati a Bergamo. Non si tratta degli unici trasferimenti. L’ufficio territoriale del governo è, infatti, al lavoro per pianificare altri trasferimenti per la giornata.